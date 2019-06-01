İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur uygulamasında 21 kişi yakalanırken, 38 araca 15 bin 717 TL trafik cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur uygulamasında 21 kişi yakalanırken, 38 araca 15 bin 717 TL trafik cezası kesildi.


Alınan bilgilere göre, il jandarma komutanlığınca kent genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 11 bin 815 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulama da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.


Ayrıca, uygulamada 145 işyeri kontrol edilirken, 2 bin 537 araç denetledi. Bu denetlemede 38 araca toplam 15 bin 717 TL trafik cezası kesildi, 16 araç trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.