Kahramanmaraş'ta aranan 29 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda aranan 29 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan sivil, resmi, bölge, mobil park polisleri ile mahalle bekçileri tarafından kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yapıldı. Uygulamada hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, dolandırıcılıktan aranan 1 kişi, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi, yaralama suçundan aranan 8 kişi, mala zarar verme suçundan aranan 2 kişi ile diğer suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. 3'ü çocuk 5 kayıp şahıs da bulundu. 2 kişiden 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi. 12 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılırken, 6 kişi üzerinde kesici alet ele geçirildi. 23 şahsa dilencilik yapmaktan idari ceza uygulandı.