İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta aranan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre polis ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak vakti özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 5 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye götürüldü.

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