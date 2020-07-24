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Kahramanmaraş'ta aranan 61 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı. Yakalanan 61 şüpheliden 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde yaptığı eş zamanında operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 61 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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