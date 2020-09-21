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Kahramanmaraş'ta aranan 63 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta haklarında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta haklarında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çeşitli ceza ve suçlardan aranan 63 kişi tespit edilip yakalandı.


Başta hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti olmak üzere silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan kişilerin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli yakalandı.


Yakalanan 63 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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