Kahramanmaraş'ta aranan 83 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma sorumluluk alanında yapılan uygulamaya 102 ekip, 502 personel katıldı. 17 bin 500 kişinin kimlik bilgileri ve 45 araç sorgulandığı uygulamada çeşitli ihlallerden dolayı 32 bin 984 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamada 28 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalanırken, 10 kişi de adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.