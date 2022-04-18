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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan' 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D.(31) isimli şahsın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesinde olduğunu tespit etti.


Gözaltına alınan S.D. emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.

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