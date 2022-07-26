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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca “Birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.C. (36) isimli şahsın, Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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