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Kahramanmaraş'ta aranması olan 241 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında 241 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında 241 kişinin yakalandığı bildirildi.


Kahramanmaraş Valiliğinden ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarmanın dedektifleri JASAT timleri tarafından 2021 yılının il üç aylık dönemindeki faaliyetlere ilişkin olarak açıklama yapıldı.


Açıklamada, haklarında arama kararı olan 241 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan 68'i tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 173 şahıs adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

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