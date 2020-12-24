Kahramanmaraş'ta arazi kavgasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hastaneye kaldırılan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Afşin ilçesi Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık'ta meydana gelmişti. Arazi anlaşmazlığından dolayı husumetli olan iki aile arasında tartışmada kavgaya dönüşmüş ve 6 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Müslüm Çinpolat (53) ile oğlu Süleyman Çinpolat (19) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım serviste tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Çinpolat, 6 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Babasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından S.Ç., T.Ç., C.Ç., M.Ç., B.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgada yaralanan diğer 4 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.