Kahramanmaraş'ta Aşık Mahzuni Şerif ses yarışması

Yarışmalarının son finali olan programda sanatçılar en iyi performanslarını sergileyerek jüriyi etkilemeye çalıştı.

Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Güngör, “Bu yarışmayı sadece şehrimizin değil Anadolu'nun en büyük halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif adına düzenledik. Her sanatçımız son derece güzel bir performans sergiledi. Ben dereceye giren ve katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenleyeceğimiz ödül törenine de bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

Ankara ve Kayseri dâhil yurdun farklı bölgelerinden yarışmaya katılan sanatçılar, söyledikleri türkülerle dakikalar süren alkış aldı.

Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği Türk Halk Müziğinin usta ismi Âşık Mahzuni Şerif'in birbirinden özel türkülerinin seslendirildiği programda “Boşumuş” türküsüyle Hatice Gökçeli birinci seçildi.

Dereceye giren adaylardan Ali Çorukçu ikinci olurken, Süleyman Güçlü ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Düzenlenen final programında mansiyon ödülü ise yarışmaya Ankara'dan katılan Alicem Atmaca'nın oldu.