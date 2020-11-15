Kahramanmaraş'ta ayva hasadı

Kahramanmaraş'ta 2 bin dönüm alanda yetiştirilen ayva hasadına başlandı.

Onikişubat ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayvalar iriliği, rengi ve aromasıyla dikkati çekiyor. Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, toplanan ayvalar bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, ayva bahçesinin bir dönümünden ortalama 8 ila 10 ton ürün elde edildiğini belirterek, “Şahinkaya bölgemizden hasat eden ürünler tedarikçi firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok yerinde pazarlara ulaştığı gibi ihracata da gidiyor. Son yıllarda fiyatının kalitesinin ve tedarikçi firmaların gelip bahçe bazında ürünleri satın almasından dolayı ürünün satışında da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kış aylarının şifa deposu olan ayvanın hem elma gibi tüketilmesi, reçelinin yapılması, tatlısının yapılması da sofraların vazgeçilmez bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar çok sevilen bir meyvenin Kahramanmaraş'ta üretiminin olması bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Ayva üretimi her geçen gün Kahramanmaraş'ta artıyor. Bahçelere ek olarak kapama bahçeler yapılıyor” dedi.