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Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki bağ evlerinden kamyonetle ikametlerden demir kapı ve korkulukları sökerek çalan şahıslar, mahalle sakinleri tarafından fark edilince çaldıkları bazı malzemeleri bırakıp kaçtılar.


Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Hırsızlık Masası ekipleri yaptığı araştırmada, olayı gerçekleştiren şahısların plakası belirlenen kamyonetle bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Eş zamanlı yapılan operasyonla hırsızlık olayını gerçekleştiren M.S., M.B., İ.K ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şahısların aldıkları eşyaları da parçalayıp sattıkları öğrenildi.


Şahısların, aynı mahalleden başka bir bağ evinden de daha önce buzdolabı, televizyon, musluk gibi malzemeleri çaldıkları öğrenildi.

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