Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızlığına 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.
Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi Helder mevkiinde M.S.'ye (41) ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada televizyon, kaynak makinası, alet takım
çantası, anahtar takımı, testere makinası, 25 metre kablo, kahve makinası, matkap, el freze makinası, el süpürge aleti, elektrik dinamosu ve elektrikli ısıtıcının çalındığı belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi şüpheli M.A. (31) araç içerisinde çalınan eşyalarla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.