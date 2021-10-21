Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızlığına 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi'nde bulunan bağ evinden 1 adet televizyon, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet bakır kazan, 1 adet su ısıtıcı ve 20 kg civarında bakır kablo ve inşaat teli çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bağ evinden çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.