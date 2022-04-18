İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlığa 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Ulutaş Mahallesi'nde A.K. (33) isimli şahsın bağ evinde bulunan yaklaşık 300 kilogram inşaat demiri ve demir kapının çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Araştırma Timleri (JASAT) ile Hırsızlık Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.K. (29) ve F.Ç. (43) isimli zanlılar, araçta hırsızlık eşyaları ile birlikte yakalandı. Zanlılar ifadelerinde Gaffarlı Mahallesi'nde A.S. (45) isimli şahsın su saatini, Ulutaş Mahallesi'nde F.D. (47) isimli şahsın demir kapısını ve Gaffarlı Mahallesi'nde A.K. (33) isimli şahsın 200 kilogram inşaat demirini çaldığını itiraf etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan talimatla F.Ç. ve İ.K. gözaltına alındı.

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