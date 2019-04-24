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Kahramanmaraş'ta barajlar doldu

Kahramanmaraş’ta kış mevsimi boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede bulunan barajlar yüzde yüzlük seviyelere ulaştı.

Kahramanmaraş'ta kış mevsimi boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede bulunan barajlar yüzde yüzlük seviyelere ulaştı.


Özellikle son aylarda yoğun şekilde etkili olan yağmur nedeniyle kentte bulunan Sır ve Menzelet barajları tamamen doldu. Yoğun yağış alan yerlerden biri olan Menzelet Barajı'nın çevresinden su seviyesinin doluluk seviyesine çıktığı gözlemlendi. Aşırı yağışlar nedeniyle Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'nın kıyı kesimlerindeki bazı tarım alanları su altında kalırken bölgenin engebeli olması nedeniyle yağışlar sonunda bazı noktalarda heyelan oluştu.


Yağışların bolluğu nedeniyle çiftçilerin bu yıl yüzünün güleceğini söyleyen Selami Demirhan isimli bir çiftçi, “Kahramanmaraş'ta yağışlar verimli geçti ve barajların doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bu yıl çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum ve böyle olmasını da temenni ediyorum” dedi.

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