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Kahramanmaraş'ta "beyaz altın" hasadı başladı

Kahramanmaraş’ta ‘beyaz altın’ olarak bilinen pamuğun hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ta ‘beyaz altın' olarak bilinen pamuğun hasadına başlandı.


Türkoğlu ilçesi Yeniköy Mahallesinde 5 bin dönümlük arazide ekilen pamuğun hasadına yapıldı.


Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için pamuk üretimi yaptığını söyleyen Yılmaz, “Nisan ayında ektiğimiz pamuğun, ekim ayında ilk hasadını gerçekleştiriyoruz. Altı ay gibi bir uzun bir süreçten geliyoruz. Pamuk üretimi çok meşakkatli bir ürün ve yetiştirmesi gerçekten çok zor. Pandemi döneminde daha çok zorlandık. Çünkü işçi bulma konusunda sıkıntılı bir dönem geçirdik. Tabi her zorlu bir sürecin ardından şimdi hasadımızı yapıyoruz. Hasattan sonra tarlamızı tekrar süreceğiz ve gelecek yıl pamuk ya da mısır ekeceğiz. Eğer pamuk ürünü fiyatları bu yıla oranla gelecek yıl daha iyi olursa üretim daha da artacaktır. Çiftinin yüzünü güldürecek, çiftçi küstüğü pamuğa tekrar dönecek” dedi.

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