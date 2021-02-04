İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde aralarında eski bir husumet bulunan 2 arkadaşın kavgası cinayetle bitti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında eski bir husumet bulunan 2 arkadaşın kavgası cinayetle bitti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirli Mahallesi, Eshab-ı Kehf Külliyesi yakınlarında Cebrail Göç (25) ile Ömer Kaynar (24) aralarında eski bir husumetten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cebrail Göç bıçakla yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Cebrail Göç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Ömer Kaynar jandarma tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.