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Kahramanmaraş'ta bilgisayar hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bilgisayar hırsızlığıyla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bilgisayar hırsızlığıyla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, bir siyasi partinin Kahramanmaraş il başkanlığı binasındaki bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ve şüphelinin olay yerinde bıraktığı ayakkabı izinden yola çıkarak hareket eden ekipler, olayın şüphelisini tespit etti. Hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen S.Ö. (41) yakalanarak gözaltına alındı.


Adliyedeki işlemleri tamamlanan S.Ö. tutuklandı.

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