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Kahramanmaraş'ta bin 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri iki araçta yapılan aramada bin 800 kilogram kaçak balık ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri iki araçta yapılan aramada bin 800 kilogram kaçak balık ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine M.B yönetimindeki 46 KT 140 plakalı araç ve A.T. yönetimindeki 33 DAV 92 plakalı kapalı kasa aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada kaçak avlanmış bin 800 kilogram sazan ve yayın balığı ele geçirildi. Şahıslara Pazarcık İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 15 bin lira para cezası uygulanırken, her iki araç da 15 gün süre ile trafikten men edildi. Balıklar insan sağlığına zararlı olabileceği şüphesi ile imha edildi.

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