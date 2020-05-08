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Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde korona virüs nedeniyle Hüyüklü mahallesi karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde korona virüs nedeniyle Hüyüklü mahallesi karantinaya alındı.


Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 bin nüfuslu Hüyüklü mahallesi karantinaya alındı. Hüyüklü Mahallesinde iki aileden toplam 4 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine yerleşim yerine karantina tedbiri uygulandı. Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışmasının devam ettiği mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklandı.


Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda şu kararlar alındı:


"Çin' in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla birçok farklı tedbirler alınmaktadır. İlçemize bağlı Hüyüklü Mahallesinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile Hüyüklü Mahallesinin 08.05.2020 tarih ve saat 06:00 dan itibaren karantina altına alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların alınacak yeni bir karara kadar durdurulmasına, Afşin İlçe Jandarma ekiplerince belirlenecek bir kontrol noktası oluşturulmasına, Mahalleye bağlanan diğer yolların Afşin Belediyesi'nce kapatılmasına, Alınan karara aykırı hareket edenlere fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına.”

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