Kahramanmaraş'ta "bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği

Kahramanmaraş'ta bisiklet tutkunu bir grup, "bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliğiyle araç sürücülerini uyardı.

İzmir'de kamyon çarpan profesyonel bisikletçi Zeynep Aslan'ın ardından sokakta ve sosyal medyada "bisikletime çarparsan ölürüm" başlıklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Bisiklet kullanımını artırmak ve bisiklet sürücülerinin trafikte dikkate alınmasını isteyen bir grup bisikletli farkındalık oluşturmak için şehir merkezinde toplu halde bisiklet sürdü.

Bisikletin hem spor, hem de bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden profesyonel bisiklet kullanıcısı Ali Furkan Arslan, “Bisiklet sporuna gönül vermiş bireyler olarak yaşadığımız en büyük sorun araç trafiği. Biz şehir içi ulaşımda fosil yakıta alternatif olarak hem de sağlıklı yaşam için bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için uğraşırken aynı zamanda da araç trafiğinde kendimize yer bulmaya canımızı korumayla uğraşıyoruz. Bu sorunlara sesimizi duyurmak için ve en son yaşadığımız Zeynep Aslan vakasında ki taze acımızla tüm Türkiye de bisikletime çarparsan ölürüm etkinliği kapsamında bisiklet sürdük. Pazarcık'tan gelen Pazarcık Bisiklet Kulübü ve Kahramanmaraş'tan MARBİS Bisiklet Grubu ile birlikte şehir içinde sosyal farkındalık sürüşü gerçekleştirdik” dedi.