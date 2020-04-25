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Kahramanmaraş'ta boşalan cadde ve sokaklar drone ile görüntüledi

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar drone ile görüntülenirken, boşalan kentte sessizlik sürüyor.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar drone ile görüntülenirken, boşalan kentte sessizlik sürüyor.


Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor. Kent merkezinde sessizliğin hakim olduğu Necip Fazıl Kültür Merkezi Kavşağı ile bulvar, cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Görüntülerde, sokak cadde ve sokaklarda araçlar olmazken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücülerin trafikte olduğu görüldü. Öte yandan, polis ekiplerinin uygulamaları ise devam etti.

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