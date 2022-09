Kahramanmaraş'ta Boyalı Güreş Festivali

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Boyalı Güreş Festivali, yoğun sporcu ve seyirci katılımıyla tamamlandı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Boyalı Güreş Festivali, seyirci ve sporcu katılımıyla rekor kırdı. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı güreş tesisinin açılışıyla başlayan müsabakalar, kıran kırana geçti.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen müsabakalara toplamda 683 sporcu katıldı. Bu katılımla Türkiye rekoru kırıldığı öğrenilirken, iki bin kişilik tribünler tamamen doldu.

Güreş müsabakalarının açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, güreşlere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Okay, “İnsanı temel alan bir hizmet anlayışıyla, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için gece gündüz çalışmaktayız. Bugün geldiğimiz noktada, köyden mahalleye dönen bölgelerimizi değiştirdik, geleceğini şekillendirdik. Her mahallemize özel birçok hizmet yaptık. Sosyal tesisler, spor tesisleri, sağlık tesisleri, kamu binaları ve yollar yaptık. Kültürel faaliyetler ve festivaller düzenledik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da durmadan, yorulmadan ve dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Bölgeye kazandırdıkları tesisten bahseden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Güreşçi yatağı olarak tabir ettiğimiz bu bölgemize güzel bir tesis kazandırdık. Bölgede yaşayan gençlerimize ve sporcularımıza hizmet verecek olan bu spor tesisi, soyunma odaları, reviri, eşsiz çim sahası, geniş tribünleri, sporcu dinlenme alanları ve sosyal alanlarıyla dikkat çekmektedir. Bu bölgemiz güreşe olan tutkusu, yetiştirdiği kıymetli güreşçileriyle dikkat çekmektedir. Buradan hareketle, bölgenin güreşe olan sevgisini perçinlemek, bu geleneğin gelecek nesillere en verimli şekilde aktarılması adına bu tesisi inşa ettik. Burada düzenlenen müsabakalar kadim kültürümüzün bir parçasıdır. Genç nesillerimizin bu kültürle büyümesini ve bütünleşmesini istiyoruz. Bu tesisten yeni şampiyonlar yetişmesi ve bayrağımızı uluslararası alanda temsil etmesi de bizim ödülümüz olacaktır.”