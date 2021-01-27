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Kahramanmaraş'ta bulvar yenileme çalışması

Kahramanmaraş’ta kentin önemli güzergahlarından Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda yenileme çalışması yapıyor.

Kahramanmaraş'ta kentin önemli güzergahlarından Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda yenileme çalışması yapıyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, eski Andırın Yolu olarak bilinen Mehmet Ali Kısakürek Bulvarında altyapı ve kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yol onarılıyor. Onarım çalışmaları, toplamda 5 kilometrelik arterin Sümbüllü ve Ağcalı kavşakları arasında devam ediyor. Bulvarın 27 Ocak Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacağından sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi.

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