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Kahramanmaraş'ta buzlanma tehlikesine karşı tuzlama

Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve soğuk havayla birlikte buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk havayla birlikte buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde kar yağışının ardından meydana gelebilecek don olayı ve buzlanmaya karşı sabaha kadar tuzlama çalışması yaparak oluşabilecek kazaların önüne geçti.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güneşevler, Doğukent Kavşağı, Eski İtfaiye Kavsağı, Arsan Kavşağı, Sütçü İmam Kavşağı, Hünkar Düğün Salonu, Mit Kavşağı, Akdo Kavşağı, Güzelevler, Tekstil Lisesi, Yamaçevler, Huzurevi, Garbi Sokak, Kuzey Çevre Yolu Kavşağı, Madalyalı Kavşak, Şekerdere, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Çocuk Yuvası, Yanık Petrol, Ramada otel güzergahı, Tekerek Yolu, Ağcalı, Sümbüllü, Boğaziçi iniş ve çıkışları ile toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergahlar ile tüm hastanelere ulaşım sağlayan yollarda tuzlama yaptı.


Kış şartlarında ekiplerin konuşlandıkları bölgelerde görevlerine 7/24 esasına göre devam ettiği bildirildi.

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