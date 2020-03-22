Kahramanmaraş'ta caddeler dezenfekte edildi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Kahramanmaraş'ta tedbirler alınmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı, meydan ve parkların dezenfekte edilmesinin ardından cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışmaları tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını trafikte aksaklığa meydan vermemek adına gece geç saatlerde yaptı.