Kahramanmaraş'ta caddeler dezenfekte edildi

Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü'nden oluşan 150 kişilik dezenfekten ekibi, kentin önemli bulvar ve caddelerinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, cadde ve meydanların kokulu deterjanlarla yıkadı.

Ekipler son olarak, caddeleri dezenfekte etti. Çevredeki vatandaşlar pencere ve balkonlardan alkışlarla ekiplere teşekkür etti.