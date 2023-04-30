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Kahramanmaraş'ta çadır yangını

Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşların kaldığı çadırda çıkan yangın korkuttu.

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşların kaldığı çadırda çıkan yangın korkuttu.



Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Vali Saim Çotur İlkokulu yanındaki alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangına ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü.


Yangında can kaybı yaşanmazken, çadırlar kullanılamaz hale geldi.

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