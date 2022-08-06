Kahramanmaraş'ta çalıntı arı kovanları sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 12 arı kovanı çalan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi Kumçatı Mahallesinde ikamet eden Z.Y.'nin piyasa değeri 12 bin lira olan 12 arı kovanının çalınması olayı sonrası çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayına karışan araç plakası tespit edilerek, kamera kayıtları ve görüntüleri üzerinden inceleme yapıldı.

Araştırma neticesinde şüphelinin Uzunsöğüt Mahallesinde ikamet eden M.A. (43) olduğu belirlendi.

Ekiplerce yakalanan şüpheli gözaltına alındı.