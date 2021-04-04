Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta temizlik ve dezenfekte çalışması yapılan camiler Ramazan'a hazırlanıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan ayına girecek olmanın sevinci içerisinde bu mübarek günleri en iyi şekilde geçirmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ramazan-ı Şerif'in en güzel unsurlarından olan teravih namazında halkın güvenle ve temiz bir ortamda ibadet yapabilmesi için camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattıklarını belirten Başkan Mahçiçek, "Ramazan, tüm Müslümanlar için birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve paylaşımlarımızın pekiştiği bir ay. Biz de gereken ihtimamı ve özeni gösteriyoruz. Şimdiden huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçireceğimiz, yardımlaşma ve paylaşımlarımızın artacağı, hayırla, rahmetiyle ve bereketiyle bir Ramazan geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Ramazan'a kadar tüm camileri dezenfekte etmeyi planlayan Onikişubat Belediyesi oluşturduğu ekiple her gün onlarca camide çalışma gerçekleştiriyor.