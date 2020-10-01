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Kahramanmaraş'ta ceviz bahçesinde hasat şenliği

Türkiye’de ceviz üretiminde önemli konumda yer alan Kahramanmaraş’ta, verim ve kaliteden memnun olan çiftçiler hasat sevinci yaşıyor.

Türkiye'de ceviz üretiminde önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'ta, verim ve kaliteden memnun olan çiftçiler hasat sevinci yaşıyor.


Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde Ziraat Odası tarafından organize edilen şenlikte çiftçiler ve yöre halkı hep birlikte ceviz topladı. Ceviz üretiminin merkez üssü sayılan Çağlayancerit ve Bertiz bölgesinin yanı sıra Ilıca ve Avcılar bölgesinde de üretim hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinden de destek alan çiftçiler, aşılı cevizle rekolte de rekor kırarak geçen yıl 15 bin ton üretim sağladı. Bölgede tane usulü ile satılan cevizin fiyatı 30 ila 50 kuruş arasında alıcı buluyor.


Ceviz hasadı şenliğinde konuşan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Maraş-18' cevizine Kahramanmaraş ve ülke genelinde önemli bir talep var. Getirisi yüksek ve sofralarda çerez olarak kullanılan ceviz aynı zamanda şırada da kullanılıyor. Türkiye'de ceviz üretiminde tam anlamıyla söz sahibi olmak istiyoruz. Ceviz üreticilerimizin hasat şenliği bol ve bereketli geçiyor” diye konuştu.


Avcılar Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise, “Mahalle sakinlerimizin ceviz hasadı şenliğinde yanlarındayız. Bugün 60 dönümlük arazide hasat yapıldı ve tempolu bir çalışma ile üretim gerçekleşiyor” dedi.

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