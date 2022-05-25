İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi M.B.'nin (64), Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iki ayrı noktada toplam bin 313 kök Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Şüpheli M.B. ise mahalle girişinde araç içinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.