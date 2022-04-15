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Kahramanmaraş'ta çiftçilere biber fidesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve üreticiye sağladığı destekleri sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ve Türkoğlu'nda çiftçilere toplamda 2,5 milyon adet ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi' fidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor.


Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteği sayesinde şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi' üretiminin artırılması hedefleniyor.

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