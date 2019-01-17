Kahramanmaraş'ta çığın altında kalan 1 kişinin bulunması içi çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çığ düştü. Yaşanan olayda 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çığ altında kalan 1 kişinin bulunması içi çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Mahallesi'nde bir çiftliğe çığ düşmesi sonucu çiftlikte bulunan 15 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçeye bağlı Akdere Mahallesi Keklicek mevkiinde ikamet eden Ramazan Topal, su kesintisi nedeniyle evinden ayrıldı. Ramazan Topal'dan haber alamayan yakınların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ altında kalan Ramazan Topal'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan çığ felaketi sonrası açıklama yapan Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, “Çağlayancerit son dönemlerin en ciddi kış aylarını yaşıyor. Dün itibarıyla aşırı kar yağışlarından sonra çok ciddi tipi başladı. Tipi dolayısıyla özellikle Soğukpınar Mahallemizde, Engizek ve Akdere Mahallemizin üst kısımlarında kışın hayvancılık yapmak için orada kalan vatandaşlarımız çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Soğukpınar Mahallemizde bir ev çökmüştü. Akşam oradaki insanlarımızı Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, AFAD ve Çağlayancerit Belediyesi ekipleriyle birlikte kurtardık.” dedi.

Kızılseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Akabinde tekrar yine Soğukpınar Mahallemizde bir evimizin üzerine çığ düşmüştü. Çok şükür can kaybı olmadı. Ancak sabaha karşı aldığımız bir ihbarda Engizek Mahallemizin üst kısımlarında hayvancılıkla meşgul olan bir kardeşimizin çiftliğinin üzerine çığ düştü. O bölgeye ulaşmaya çalıştık. Orada yaklaşık 10-15 tane hayvanımız telef oldu. Şuanda onu da kontrol altına almış durumdayız. Ancak en kötü haberi, yine de Rabbim hayırlısını versin, bundan yaklaşık 3 saat önce aldık. Akdere mahallemize bağlı Keklicek mevkiinde bir vatandaşımızın kaynak suyunu kontrol etmek üzere araziye çıktığı ve bir daha dönmediği ihbarını aldık ve araştırmalarımız neticesinde bu vatandaşımızın üzerine çığ düştüğü kanaatine vardık. Yine şuanda tüm ekiplerimiz hep birlikte vatandaşlarımızın da desteğiyle olay mahalline ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah hedefimiz vatandaşımızı sağ salim kurtarmak, evine çocuklarının yanına göndermek.”