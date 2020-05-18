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Kahramanmaraş'ta çobanlar sürüleriyle yaylaya çıktı

Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen çobanlar, sürüleriyle birlikte yayla yolculuğuna başladı.

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen çobanlar, sürüleriyle birlikte yayla yolculuğuna başladı.


Yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu Kahramanmaraş'ta bin 500 çoban sürüleriyle birlikte 8 ayrı noktadan yayla yolculuğuna başladı.


İlkbaharda otlakların yeşermesiyle hayvanlarını beslemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden çobanlardan Ali Tüfekçi, “Bizim geçimimiz bunun üzerine. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt, peynir gibi ürünlerle mutlu oluyoruz. Çobanın en zevkli zamanı bugün. Şimdi artık çayır çıktı, mal doyuyor, yem sıkıntısı yok” dedi.


Kendi küçükbaş hayvanlarının yanında sürüye katılan diğer küçükbaş hayvanlarının da sorumluğunu alan çobanlar, yüksek rakımlı yaylalarda kaval sesiyle sürülerini otlatıyor.

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