Kahramanmaraş'ta çocuk korosu seçmeleri yapıldı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelerde adaylar seslendirdikleri eserlerle koroya girebilmek için mücadele etti.

Jüri üyeleri seçmelerde adayları ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirdi. Çocuklar şarkılarını seslendirirken ebeveynleri de alkışlarıyla destek oldu.

Sanatçı Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan'ın jüri üyeliğini yaptığı seçmelerde başarılı olan adaylar Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu'na girmeye hak kazandı.