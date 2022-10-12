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Kahramanmaraş'ta çocuklar damda oynarken yangın çıkarttı

Kahramanmaraş’ta müstakil bir evin damında çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evin damında çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan evin damında çıktı. Oyun oynayan çocukların çıkarttığı yangında damda bulunan eşyalar kısa süre içerisinde tutuştu.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

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