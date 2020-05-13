Kahramanmaraş'ta çocuklar parklara koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, Kahramanmaraş'ta parklara koştu.

Ülke geneli korona virüs önlemleri için sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar yaklaşık 40 gün sonra park ve bahçelerle buluştu. Çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı. Kahramanmaraş'ta park ve bahçelere gelen çocuklar hem havanın hem de oyun gruplarında oynamanın zevkini yaşadı.

Çocuğuyla birlikte parka gelen Sevda Karaoğlan, “Evdeyiz ve hem çocuklar hem de biz çok bunaldık. Sürekli çizgi film ve televizyon izliyoruz. Dışarı çıktık ve çok mutlu olduk. Bende arkadaşlarımı gördüm bu uygulamanın biraz daha genişletilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Buğlem Kulyu isimli küçük bir kız ise, “Bence çok güzel oldu ve kaç gündür çıkarmıyordum, arkadaşlarım ile okulumu özledim. Okulum inşallah açılır ve arkadaşlarımı da gördüm çok mutlu oldum. Oyunlar oynadık ve güzel vakit geçirdik. Bize izin verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderiyoruz” diye konuştu.