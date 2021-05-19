Kahramanmaraş'ta çöpten üretilen elektrik 15 bin haneyi aydınlatıyor

Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi'nde şehrin çöpü elektriğe dönüşüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi" geri dönüşüme ve elektrik üretimine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tesiste şehir genelinden toplanan günlük yaklaşık 600 ton atık geri dönüşüm için ayrıştırılıyor. Dönüştürülemeyen atıklar ise Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun olarak depolanıyor. Depolanan atıklardan doğal olarak salgılanan metan gazı, otomasyon sistemleri aracılığıyla toplanarak elektriğe dönüştürülüyor. Toplamda 4,8 megavat saat elektrik üretme hacmine sahip tesisle 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Akıllı şehir planlamacılığı noktasında atıktan elektrik üreten bir teknolojik ve altyapı yeterliliğine sahibiz. Enerji üretimindeki bu yeni yaklaşım ile şehrimizin tabiatını muhafaza etmeyi hedefliyoruz” denildi.