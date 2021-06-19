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Kahramanmaraş'ta dağ, ova ve çiçeklerin renk cümbüşü

Kahramanmaraş’ın en yüksek dağlarından biri olan 3 bin 14 metrelik Berit Dağı’nın ihtişamı ile çevresindeki ova ve çiçeklerin renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı.

Kahramanmaraş'ın en yüksek dağlarından biri olan 3 bin 14 metrelik Berit Dağı'nın ihtişamı ile çevresindeki ova ve çiçeklerin renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı.


Yaz mevsimini nedeniyle Kahramanmaraş'taki kırsal bölgelerde bulunan birbirinden renkli çiçekler ilgi çekiyor. Kent merkezinin kuzey batısında yer alan Berit Dağı ve dağı çevreleyen ovalardaki renk cümbüşü ise fotoğraf karelerine yansıdı.


Bölgede bir yandan bulutların ahengi, bir yandan rengarenk bitki örtüsü ile kaplanmış ova ve Berit Dağı'nın ihtişamı fotoğraflandı.


Kahramanmaraş, Göksun, Afşin ve Elbistan karayolu güzergahında yolculuk yapanların dikkatini çeken bölge, renk cümbüşüyle herkesin ilgisini çekiyor.

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