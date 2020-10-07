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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü timleri sabaha karşı üç ayrı adrese gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi üyesi olduğu iddiasıyla A.H., Y.S. ve M.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.


Zanlılar, jandarmadaki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler.


Geniş güvenlik önlemleri altında Kahramanmaraş Adliyesi'ne getirilen zanlılar, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorguya alındı.

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