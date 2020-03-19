İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgüte DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 yabancı uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.