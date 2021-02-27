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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu M.T. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliden elde edilen dijital materyallerin yapılan incelemesinde, örgüt içerisinde silahlı birçok fotoğrafının bulunduğu tespit edildi ve şahıs adliyeye sevk edildi.

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