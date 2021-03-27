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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan yabancı uyruklu F.A (30) yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler geniş çaplı yaptıkları çalışma sonunda F.A'yı Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde yakaladı.


Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

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