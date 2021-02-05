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Kahramanmaraş'ta depodaki 5 kamyon pamuk yandı

Kahramanmaraş’ta bir depoda çıkan yangında 5 kamyon pamuk yandı.

Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangında 5 kamyon pamuk yandı.


Edinilen bilgiye göre, yangın, gece saat 03.00 sıralarında Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine ait depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken soğutma işlemleri devam ediyor.


Yangında 5 kamyon pamuğun zarar gördüğü bildirildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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