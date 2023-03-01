Kahramanmaraş'ta deprem devasa göçük oluşturdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin Afşin ilçesi sınırlarında bir arazide devasa göçük ve yarıklar oluşturduğu ortaya çıktı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasındaki arazideki görüntü görenleri endişelendirdi. Kırsal bölgede arazide hem devasa bir göçük oluştu hem de derin yarıklar ortaya çıktı.

Depremden sonra Hatay'da bir zeytin bahçesinde benzer görüntüler kaydedilmişti.