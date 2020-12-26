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Kahramanmaraş'ta depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, dayanıklılık ömrü dolan eğitim binalarının yıkım işlemini gerçekleştiriyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında kullanım ömrü dolan eğitim binalarının yıkımına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çiğli ve Fatih İlköğretim okullarının yıkımı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, enkaz kaldırma işleminin de kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

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