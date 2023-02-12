İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta depremin 7. gününde ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremin 7.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremin 7. gününde ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.


Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehirdeki binaların büyük çoğunluğu yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar için yurt içinden ve yurtdışından gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Depremin 7'nci gününde enkaz altından vatandaşlar çıkarılmaya devam ederken ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

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